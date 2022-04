Un maxi street food nel cuore di Rimini. Salamelle, panini e birre artigianali al parco Fellini

La cucina di strada, lo street food, torna protagonista a Rimini nel fine settimana di Pasqua. Torna, per la terza edizione a Rimini, il Food Truck Festival, con musica e cibo di strada di qualità a due passi dal mare. Food Trucks da ogni dove propongono le loro migliori specialità, in un clima di festa garantito dall’accurata selezione musicale di Barley Arts Promotion. Lo street food di qualità è proposto da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi, allestiti con piastre, forni, friggitrici, bollitori e griglie. Il tutto è accompagnato da birre artigianali, vini naturali, centrifughe di frutta verdura e cocktail rinfrescanti.

Durante il weekend di Pasqua a Rimini, lo Streeat Food Truck Festival propone quattro giorni di street food di qualità: buon cibo, birre artigianali selezionate, buona musica e spazi verdi a due passi dalla spiaggia di Marina Centro. Ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi, allestiti con piastre, forni, friggitrici, bollitori e griglie, propongono le loro specialità di cucina di strada, accompagnate da birre artigianali, vini naturali, centrifughe di frutta verdura e cocktail rinfrescanti.

Il Parco di Piazzale Fellini un tempo ospitava il Kursaal, ovvero il primo stabilimento per le cure con l’acqua di mare, che diede avvio, a metà Ottocento, al turismo balneare in Italia. Affacciato sul Parco, si trova il Grand Hotel di Rimini, reso celebre dalle citazioni cinematografiche di Federico Fellini, che era solito dimorarvi quando si trovava a Rimini.

Proprio di fronte al Parco, dove si svolge lo Streeat Food Truck Festival, si trovano la famosa spiaggia di Rimini e il nuovo Parco del Mare che costituiscono una meta ambita per passeggiate e sport all’aria aperta tutto l’anno.

Ingresso libero, gli orari: venerdì 18-1, sabato 11-1, domenica 110-1, lunedì 11-00.