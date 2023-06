Street tutor, il Comune lancia un bando per "migliorare le condizioni e la percezione di sicurezza nei luoghi della movida"

In questi giorni è stato pubblicato dal Comune di Rimini l’avviso informativo per l’affidamento del servizio di “Street tutor”. "Un servizio - spiegano da palazzo Garampi - finalizzato all’informazione e la prevenzione, sperimentato anche nella precedente stagione, per migliorare le condizioni e la percezione di sicurezza nei luoghi della movida". Con la sottoscrizione dell’accordo di programma tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Rimini, per la realizzazione del progetto “Vivi il parco - progetto di riqualificazione e sicurezza urbana del parco urbano Sandro Pertini di Rimini” - per il quale la Regione, contribuisce con un finanziamento complessivo di 140 mila euro - si sono definiti anche i termini della collaborazione per il servizio di “Street tutor”. Oltre alla riqualificazione del parco infatti, l’accordo prevede anche l’utilizzo e la formazione della figura dello “Street Tutor”, da impiegare in occasione di eventi organizzati e per attività di sensibilizzazione in aree interessate da intensa aggregazione.

Come noto la figura dello Street Tutor, che si è dimostrata un utile strumento di vigilanza attiva nelle aree del territorio comunale interessate dalla movida, ha un duplice obiettivo. Da una parte punta al miglioramento delle condizioni e la percezione di sicurezza di diverse aree e spazi pubblici della città. Dall’altra alla prevenzione del disagio giovanile, finalizzata a maturare nei giovani una maggiore consapevolezza e messa in pratica dei principi della convivenza civile. Obiettivi che il Comune di Rimini intende raggiungere attraverso questo servizio, incluso nell’indagine conoscitiva pubblicata oggi e volta ad individuare i soggetti giuridici idonei ad attivare e gestire un servizio di Street Tutor. Un’attività che avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, fino al 31 Agosto 2023 e si concentrerà nei luoghi aggregativi della città.

“L’affidamento di questo servizio - precisa l’assessore alla sicurezza Juri Magrini - prevede nello specifico l’espletamento di diverse attività come quella di offrire un supporto agli esercenti, ai commercianti e residenti delle zone interessate, cercando di ripristinare la sensazione di sicurezza e fornendo indicazioni sul come segnalare particolari situazioni potenzialmente pericolose, alle Forze di Polizia o alle Istituzioni. Un servizio finalizzato soprattutto all’informazione e alla prevenzione che dovrà essere svolto in orari serali e turni prestabiliti, a piedi e in squadre composte da almeno due operatori, salvo casi di forza maggiore nei quali sia necessaria una presenza maggiore. Gli Street Tutor, che dovranno indossare un giubbotto rifrangente immediatamente riconoscibile recante la scritta “Street Tutor- Comune di Rimini”, sono a disposizione dei cittadini e faranno da tramite tra loro e chi è designato ad intervenire in situazioni di pericolo.”