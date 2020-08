Stretta sugli assembramenti: controlli "serrati" su mascherine e locali

A Rimini l'obbligo della mascherina dalle 18 alle 9 sarà controllato un maniera "serrata" dai vigili con l'aiuto in alcuni casi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Stessa cosa varrà anche per il controllo sulla sospensione, all'aperto o al chiuso, delle attività di ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali d'intrattenimento in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. E' quanto ha deciso il comitato per l'ordine e la sicurezza di Rimini che si è svolto giovedì per fare il punto sull'ordinanza del ministero della Salute con gli amministratori dei Comuni rivieraschi e di Santarcangelo di Romagna. Per ciò che concerne i locali da ballo e di intrattenimento, i gestori "saranno ulteriormente e opportunamente sensibilizzati ai fini di una adeguata rispondenza alle prescrizioni e alla ratio dell'ordinanza", si legge in una nota.

