Stretta sui furbetti del parcheggio disabili con 184 sanzioni

All’esame del Consiglio dei Ministri un inasprimento delle sanzioni per chi parcheggia nei posti riservati ai disabili senza averne titolo. E sui furbetti del parcheggio il Comando della polizia municipale di Rimini che monitora la situazione fa sapere che solo nel 2020 sono state 205 le sanzioni, e già 184 quelle registrate al 31 agosto scorso.

Mano pesante su chi parcheggia nei posti riservati ai disabili: multe fino a 328 euro per le moto e i ciclomotori e fino a 660 per le auto. Occupare abusivamente le strutture destinate ad agevolare la circolazione delle persone invalide potrà comportare per le auto sanzioni che vanno da un minimo di 168 euro (contro gli 87 attuali) ad un massimo di 672 euro. Per i ciclomotori e i veicoli a due ruote le sanzioni salgono ad un minimo di 80 euro (anziché 41) fino ad un massimo di 328 euro. Un giro di vite in linea con l’attenzione che il Comando di polizia municipale da tempo dedica al monitoraggio di un fenomeno che va a colpire una delle fasce più vulnerabili della popolazione. Nel corso del 2020 – anno anomalo per via dell’effetto della pandemia sulla circolazione e gli spostamenti - sono state 205 le violazioni riscontrate dalla Polizia Locale per sosta negli spazi riservati ai disabili (art. 158 comma 2 del codice della strada). Nel 2021 la tendenza appare in crescita: il dato aggiornato al 31 agosto registra 184 sanzioni, andamento comunque inferiore rispetto al 2019, quando le violazioni furono oltre 550. Alto il controllo anche sul fronte dell’uso improprio l'inosservanza delle prescrizioni nell'uso delle strutture per invalidi, cioè quando il posto auto assegnato dal Comune ad una persona nelle vicinanze della sua abitazione o luogo di lavoro, è occupato da altri, pur provvisti di contrassegno. Nel 2019 furono 253 le sanzioni, scese a 138 nel 2020, oggi ferme a quota 96. Sono state 5 invece lo scorso anno le sanzioni per uso improprio dell’autorizzazione per invalidi", conclude la nota dell'amministrazione comunale di Rimini.