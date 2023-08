Dopo la dichiarazione d'amore ad Alessia, passa lo striscione aereo sull'ex Papa Benedetto XVI

Non conteneva il solito messaggio pubblicitario, ma un messaggio politico-religioso che ai più ha suscitato curiosità, soprattutto perché criptico e incomprensibile. Intorno all'ora di pranzo le spiagge della Riviera Romagnola, dal Ravennate fino a Cesenatico e nel Riminese hanno visto il passaggio da nord verso sud di un aereo con striscione pubblicitario con sopra la scritta a caratteri cubitali 'Benedetto XVI era in sede impedita'. E così, nel giro di pochi minuti nelle “chiacchiere sotto l'ombrellone”, tra le previsioni di inizio campionato di calcio e la lamentela per il caldo ancora soffocante si è finiti per parlare, almeno per qualche minuto, di papa e Vaticano.

Va detto, anzitutto, che simili striscioni aerei sono comparsi su diversi litorali italiani dallo scorso mese di luglio, e poi ancora all'inizio di agosto. Stavolta, quindi, è toccata alla Romagna. I finanziatori delle “campagne pubblicitarie” precedenti erano stati già indicati da Andrea Cionci, scrittore e autore del libro “Codice Ratzinger”, in un’associazione no profit di avvocati che prende il nome di “Arbitrium – pronto soccorso giuridico per la tutela dei diritti inviolabili”.

Cionci – e lo spiega col suo testo, che parte da supposti errori che sarebbero contenuti nella dichiarazione in latino di Benedetto XVI – è convinto che quanto capitato nel 2013 in Vaticano, vale a dire l'abdicazione di Benedetto XVI, sia stata una finta abdicazione e di conseguenza Papa Francesco si trovi sul soglio pontificio in modo illegittimo. In particolare, secondo questa corrente di pensiero – abbracciata da gruppi ultra-tradizionalisti cattolici – Papa Ratzinger sarebbe stato indotto e oggetto di pressioni per le dimissioni, da qui quindi il messaggio 'Benedetto XVI era in sede impedita', nel gergo tecnico canonico. Sempre seguendo questa corrente di pensiero, in sostanza, alla sua morte non essendoci stato conclave, la sede pontificia sarebbe “vacante”.

Tale tesi, tuttavia, non troverebbe alcun accoglimento nella Chiesa ufficiale. Lo striscione, quindi, sarebbe una forma di promozione indiretta del pensiero di chi sostiene che Papa Francesco non è mai stato realmente il massimo capo della Chiesa in modo legittimo. La scelta di comunicare un concetto così complesso tramite poche parole su uno striscione pubblicitario, per altro molto costoso? Per Cionci, in un'intervista radiofonica dello scorso mese, è dovuta alla scelta di volerlo mettere “nelle mani del pubblico, bucando il mainstream”. Solo la settimana scorsa, lo stesso strumento – lo striscione trainato dall'aereo – era stato utilizzato per un altro messaggio “strano”, la dichiarazione di amore di un turista che sulla spiaggia di Rimini ha chiesto alla fidanzata Alessia di sposarlo, con tanto di messaggio della Publiphono che la diretta interessata aveva risposto di sì: uno striscione che aveva di sicuro maggiormente scaldato il pubblico da spiaggia.