Stroncato da un improvviso malore, i pediatri piangono la scomparsa di Daniele Zavalloni

Un improvviso malore lo aveva colpito nella giornata di sabato ma, ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del "Bufalini" di Cesena, Daniele Zavalloni non è riuscito a superare la crisi e si è spento all'età di 68 anni. Storico pediatra di Rimini, esercitava la professione nel suo studio di via Dario Campana all’interno del centro pediatrico riminese. Esperto e stimato dai colleghi era molto benvoluto dai pazienti diventando un punto di riferimento per le famiglie. I funerali si terranno sabato 10 aprile, alle 10.30, nella Chiesa di San Gaudenzo.