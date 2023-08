Stroncato da un infarto durante la vacanza, a perdere la vita il commissario Rosario Romano

Era in vacanza a Rimini con la sua compagna quando è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. A perdere la vita il commissario Rosario Romano, comandante della polizia Penitenziaria del carcere di Mantova e per anni alla guida di quello di Ferrara. L'ufficiale, secondo quanto emerso, mercoledì sera ha accusato un improvviso malore poco prima dell'ora di cena nell'albergo che lo ospitava. Soccorso dal personale del 118, a nulla sono valsi i tentativi per rianimarlo e alla fine il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Palermitano 56enne, nella sua carriera aveva fatto anche il tutor nella Scuola di Formazione di Parma. Lo ricordano i colleghi: “Lui è sempre stato orgoglio di due cose: la sua divisa e il suo essere fieramente siciliano. Ha sempre creduto nella legalità e nella bellezza della sua terra.”