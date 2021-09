Stroncato dal Covid dopo la vacanza a Rimini

Il focolaio era scoppiato in un gruppo di anziani alcuni dei quali costretti a rientrare in ambulanza, la vittima aveva delle patologie pregresse

Non ce l’ha fatta un anziano di Bareggio e Cornaredo, un paese del milanese, deceduto a causa del Covid dopo aver contratto la malattia durante una vacanza a Rimini. Il focolaio era scoppiato una settimana fa quando il gruppo, 54 persone in tutta, era stato colpito dall'infezione che aveva costretto una decina di partecipanti a rientrare in ambulanza nel rispetto dei protocolli di contenimento. La vittima, che aveva diverse patologie pregresse, è peggiorata continuamente fino a quando il suo cure ha smesso di battere. Gli altri partecipanti, invece, presentano sintomo da medi a lievi.