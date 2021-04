Stroncato dal Covid il costruttore Italino Mulazzani

Italino Mulazzani è stato uno dei costruttori edili che ha cambiato il volto di Rimini realizzando, tra le altre cose, il nuovo palasport, il Colosseo, la viabilità e gli accessi al centro commerciale Le Befane. Il Covid lo ha stroncato a 86 anni il giorno di Pasqua nell'ospedale di Pesaro dove era ricoverato da qualche giorno. L'imprenditore, secondo quanto emerso, aveva fatto la prima dose di vaccino lo scorso 25 febbraio ma a distanza di un mese, poco prima del richiamo, si era ammalato ugualmente così come altri componenti della sua famiglia. Mulazzani, grande appassionato di bocce, per trent’anni aveva sponsorizzato la squadra di Montegridolfo che nel 2010 aveva addirittura vinto lo scudetto. Viste le condizioni di salute anche dei suoi famigliari, al momento la data dei funerali non è stata fissata.