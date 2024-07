Strumentazioni di volo più moderne e restyling alla pista, da settembre lavori notturni all'aeroporto

L’aeroporto Federico Fellini di Rimini-San Marino sarà oggetto di significativi lavori di restyling. Con l’autorizzazione giunta dalla sede di Roma di Enav Spa (Ente Nazionale Assistenza al Volo) la società di gestione dell’aeroporto di Rimini (Airiminum2014), avvierà, nei prossimi mesi, i lavori di rifacimento della pista e dell’intero layout aeroportuale. In particolare gli interventi si rendono necessari per il passaggio dei sottoservizi militari ad Enav e per il rafforzamento del sistema di controllo. Cambierà, inoltre, l’orientamento magnetico della pista come era successo per l’aeroporto di Milano Linate qualche mese fa.

Questi lavori verranno eseguiti durante la notte per non avere impatti sul traffico aereo diurno nella prima settimana di settembre (ancora in piena stagione estiva). Inoltre verrà sostituita la radio assistenza al volo “Vortac Rim” oggi in carico all’aeronautica militare con la moderna radio assistenza Vor/Dme di Enav con la conseguente modifica delle procedure di volo (le quali garantiscono gli atterraggi e i decolli in totale sicurezza). Il tutto sarà pubblicato a partire dal 25 luglio sul documento ufficiale “Aip Italia” a cura di Enav.