Struttura inagibile e mancanza di allacci fognari, il Comune chiude il Nikka

In passato il Nikka di Riccione era finito più volte nei guai con la discoteca che era stata chiusa dalle forze dell'ordine per spaccio, risse e alcol ai minorenni. Questa volte, però, a far scattare lo stop è stato il Comune della Perla Verde che ha rilevato diverse irregolarità edilizie nel locale. In particolare, a finire nel mirino dei tecnici, sono stati gli scarichi fognari che finivano nelle caditoie delle acque bianche. Ulteriori accertamenti, poi, hanno permesso di scoprire la mancanza di agibilità per l'unità immobiliare curata dal Tribunale di Rimini in seguito a un sequestro di beni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.