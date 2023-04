Studente straniero in Erasmus a Rimini rapinato e minacciato nella zona delle cantinette

Notte di paura per un giovane studente universitario turco, a Rimini in Erasmus, rapinato e minacciato nella notte tra sabato e domenica nella zona delle cantinette. La vittima, secondo quanto emerso, si trovava in uno dei locali della movida quando è stato avvicinato da un gruppo di giovani descritti come di origini nordafricane. Uno di questi avrebbe estratto un coltello e, puntandolo contro lo studente, lo ha obbligato a consegnarli una banconota da 20 euro. Non contento, il rapinatore avrebbe anche fotografato col proprio cellulare il documento dell'universitario minacciandolo che se fosse andato a denunciarlo "lo avrebbe trovato". In quel frangente, però, la scena è stata notata dagli agenti in borghese della Squadra mobile che stavano pattugliando la zona nell'ambito del dispositivo per l'ordine pubblico disposto dal Questore Lavezzaro e che sono intervenuti immediatamente bloccando il rapinatore.

Nonostante questo il giovane, poi identificato per un 22enne italiano di origini magrebine, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e dalla perquisizione è spuntata la banconota appena sottratta alla vittima. Oltre al denaro nella tracolla del giovane, il personale della Mobile ha trovato abbandonato sotto una panchina occupata poco prima dal malvivente vi era anche un coltello a scatto con una lama da 13 centimetri. Gli accertamenti sullo smartphone del 22enne, inoltre, hanno permesso di trovare nella gallery fotografica l'immagine del documento della vittima. Il tutto ha fatto scattare le manette ai polsi del giovane che, processato per direttissima mercoledì mattina, si è visto convalidare l'arresto col giudice che lo ha sottoposto alla misura cautelare del carcere.

Il ponte del 25 aprile è stato particolarmente intenso per il personale della Questura che ha messo in campo tutte le forze disponibili, in collaborazione con carabinieri, Guardia di Finanza e polizia Municipale, per garantire la sicurezza dei riminesi e dei tanti turisti arrivati in Riviera. Il bilancio complessivo ha visto una seconda persona finire in manette, in quanto inottemperante al Divieto di Avvicinamento alla sua ex compagna, e la denuncia a piede libero di 2 persone, che dovranno rispondere di ricettazione in quanto trovare in sella a uno scooter rubato, 2 per guida in stato di ebbrezza e uno per rapina e minacce. Nel corso dei servizi sono stati controllati complessivamente 11 esercizi commerciali, con particolare attenzione ai bar, all’interno dei quali sono stati controllati gli avventori. La Polizia Amministrativa della Questura ha, inoltre, ispezionato altri locali di ritrovo, al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di inquinamento acustico, di somministrazione di bevande alcoliche ai minori nonché il regolare impiego del personale dipendente, elevando in totale 3 contestazioni.