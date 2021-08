Studenti del liceo Volta-Fellini realizzano logo per la candidatura Unesco della spiaggia riccionese

Sono stati gli studenti del liceo Volta-Fellini a realizzare il logo che accompagna la candidatura Unesco del progetto "Identità di spiaggia" di Riccione. E lunedì alle 21 i giovani artisti saranno premiati con una cerimonia a Villa Mussolini. Lo annuncia l'assessore comunale ai Servizi educativi Alessandra Battarra sottolineando che "grazie al loro impegno il progetto di candidatura Unesco si arricchisce di un importante segno di veicolazione al pubblico". I 30 studenti di due classi del biennio hanno lavorato nella progettazione del logo che da ora sarà il simbolo della candidatura. Sono 17 i progetti realizzati dagli studenti, raccolti in una pubblicazione curata dall'associazione per la candidatura, e, appunto, i primi quattro classificati verranno premiati. Il logo che si è piazzato al primo posto rappresenta un'impronta digitale che simboleggia l'ospitalità, le tradizioni e la convivialità riccionese. All'interno dell'impronta digitale sono disegnate linee curve, che rappresentano le onde del mare. I colori, l'azzurro e il giallo, ricordano l'estate. Spiaggia e mare sono dunque intesi come luogo di scambio, contatti, ricordi ed esperienze di residenti da più generazioni per rafforzare attraverso il logo anche il senso di appartenenza ad una comunità. L'iniziativa sul logo proposta dal Comune è positiva, commenta Ileana Belluzzi, docente responsabile coordinamento progetti indirizzo artistico del liceo, "perché ha generato una collaborazione scuola e territorio proficua per gli studenti, tra cui anche diversamente abili, sia dal punto di vista formativo che relazionale". Per Battarra il logo richiama la città di Riccione ed è "un elemento indispensabile che andrà a caratterizzare il progetto delle cooperative bagnini riccionesi e dell'intero comitato promotore".