Gli studenti Erasmus raccontano le loro esperienze, un incontro sul "Fare scuola in Europa"

Sabato (1 aprile), alle 9, a Bellaria Igea Marina presso RomagnaBanca, sede di piazza Matteotti 8/9, il Centro Educazione all’Europa e RomagnaBanca Credito Cooperativo, partner territoriale per il Distretto scolastico di Rimini, presentano l’iniziativa “Fare scuola in Europa” insieme alla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor ETS. Sono lieti di poter animare un importante momento di socializzazione in cui studenti partiti in Erasmus nell’estate 2022 si raccontano in un ideale passaggio del testimone agli studenti in partenza quest’anno, pronti a vivere la propria esperienza Erasmus. Non solo ricordi e testimonianze, ma un’occasione importante per porre domande e raccogliere consigli utili da chi l’Erasmus l’ha vissuto con successo, come una esperienza di crescita e cambiamento.

L’incontro coinvolgerà oltre 30 borsisti Erasmus selezionati tra gli studenti delle classi IV delle scuole in rete sul distretto scolastico di Rimini: Liceo Volta-Fellini, Liceo Cesare-Valgimigli, ISISS Einaudi-Molari, ITTS Belluzzi-Da Vinci.

Un’opportunità tesa a valorizzare i ragazzi e i loro talenti. Un’esperienza per i giovani che rientra nella “mutualità intergenerazionale”, prerogativa di RomagnaBanca Credito Cooperativo che guarda all’Europa come risorsa da valorizzare, anche per la crescita del nostro territorio e della nostra intera comunità.