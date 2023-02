Studenti in azione per un mondo pulito: raccolti tanti sacchi di materiale disperso

Tre giorni si sensibilizzazione e di pulizia per gli studenti dell’istituto comprensivo statale Centro Storico (Panzini) e dell’istituto tecnico economico statale Roberto Valturio, che accompagnati dai volontari Simone Matteini e Massimiliano Ugolini, del circolo Legambiente Valmarecchia, hanno raccolto più di 49 sacchi di materiale disperso. "Abbiamo iniziato mercoledì, in cui ci siamo divisi in due gruppi, i 138 alunni e alunne del Valturio, si sono recati in spiaggia e metà si sono diretti verso il porto e metà verso Riccione - spiegano Matteini e Ugolini -. Tra i materiali raccolti anche alcune formine per bambini, occhialini da mare, quattro boe ed uno pneumatico. Alla fine della raccolta ci siamo soffermati a capire da dove provenissero i rifiuti raccolti, soprattutto in merito alle calze per i mitili, bottiglie, tappi e mozziconi".

Il gruppo delle Panzini, 156 tra alunni e alunne, si sono concentrati al parco Alcide Cervi, dove la raccolta ha prodotto 15 sacchi di materiale, tra cui uno zainetto di un possibile ladro di bici (dentro tenaglie ed altri attrezzi) ed un piccolo compressore portatile. "Nella seconda giornata ci siamo concentrati sul Parco Maria Callas e Parco Renzi, in cui gli oltre 100 ragazze e ragazzi hanno trovato anche le molle di un vecchio materasso, un pezzo metallico che sembrava il sopra di un tombino ed un piccolo saldatore portatile - spiegano i volontari -. Venerdì, con 44 studenti e studentesse siamo arrivati fino al mare, dove sono stati raccolti altri sei sacchi di materiale, in parte arrivato dal mare, ma anche derivato dall’abbandono delle persone incivili".

“Siamo davvero contenti di questa iniziativa, che ci permette di dare visibilità alle azioni della rete di scuole Green della provincia - commenta la professoressa Chiara Giovannini, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo statale Centro Storico -.Siamo un gruppo nutrito di scuole di primo e secondo ciclo, che si adoperano per dare un risalto comune all'impegno profuso nelle pratiche di sostenibilità e protezione ambientale, quale fondamento della propria dimensione di cittadini".

"In tre mattinate abbiamo incontrato e abbiamo parlato con oltre 450 ragazzi e ragazzi di Rimini, alcuni molto motivati e molto curiosi, che speriamo di vedere per altre iniziative, ma un grazie speciale va agli insegnanti, alla coordinatrice dell'attività Rametta Lucia, alla dirigente scolastica delle Panzini e al dirigente scolastico del Valturio, che ci hanno permesso di fare queste attività - concludono i volontari -. Le due scuole sono anche scuole Green del comune di Rimini, quindi speriamo di riuscire a fare altre attività con queste istituzioni, intanto invitiamo tutte le persone, di qualsiasi età, a venirci a trovare il 7 febbraio alla Casa delle Associazioni (Rimini, Via Covignano, 238, presso scuole Marvelli), dalle 17:00 alle 19:00 parleremo con le persone intervenute per presentare l’associazione e conoscere nuovi soci o volontari".