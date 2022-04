Una caccia al tesoro tra i monumenti della città, al termine dei giochi l'incontro con il primo cittadino

Sono state le 3 classi quinte - sezioni “A”,”B” e “C” - delle scuole Casti che venerdì mattina (29 aprile) hanno incontrato il sindaco Jamil Sadegholvaad accompagnati dalle loro insegnanti. Un incontro programmato alla fine di un interessante progetto storico formativo in cui, sotto la guida delle loro insegnanti e dell’esperto di storia dell’arte Giuseppe Pecci, i giovani studenti sono andati alla scoperta della Rimini romana. Tre incontri strutturati, compresi di visite in centro ai monumenti della città, per approfondire la conoscenza storica della loro città.

Un percorso molto interessante che si è concluso questa mattina con un caccia al tesoro tematica e coinvolgente. Alla fine del gioco educativo i ragazzi hanno incontrano il sindaco che li attendeva in piazza Cavour, dove si è svolto un interessante incontro con tante domande che i ragazzi hanno posto al primo cittadino.