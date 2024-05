Gli studenti dell'International School of Rimini esplorano l'Aeroporto di Rimini

Gli studenti della International School of Rimini (Isr) hanno vissuto un'esperienza emozionante e istruttiva mentre esploravano il mondo del trasporto aereo durante una visita all'Aeroporto Internazionale "Federico Fellini" di Rimini.

Nell'ambito della loro ricerca "How we organise ourselves - People organise transportation systems to meet the needs of a community", gli studenti di Transition e Grade 1 si sono immersi in un'avventura educativa volta ad approfondire la loro comprensione dei sistemi di trasporto e delle loro operazioni.

Sotto la guida esperta dei docenti e del personale dell’aeroporto, i giovani esploratori hanno avuto l'opportunità di addentrarsi nei meandri e meccanismi interni dell'aeroporto, acquisendo preziose conoscenze sulle sue operazioni e sul funzionamento dei sistemi di trasporto aereo. Questa esperienza ha integrato con successo il curriculum appositamente progettato di Isr, offrendo agli studenti un apprendimento transdisciplinare che va oltre i confini delle materie tradizionali. Gli studenti hanno collegato l'apprendimento accademico a esperienze reali nel mondo, ampliando la loro comprensione della comunità e dell'ambiente che li circonda.

La missione di Isr, che si impegna a fornire un ambiente di supporto, inclusivo e stimolante per consentire a tutti gli studenti di raggiungere il loro pieno potenziale, si è riflessa chiaramente in questa esperienza. Gli studenti hanno dimostrato attributi dell'IB Learner Profile, mostrandosi riflessivi, aperti alla conoscenza e all’indagine, durante la loro esperienza all’Aeroporto Internazionale "Federico Fellini". Esperienze didattiche come questa aiutano a coltivare una connessione significativa con la comunità di Rimini, le cui risorse rappresentano un contesto dinamico e stimolante per l'apprendimento degli studenti.