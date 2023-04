Gli studenti organizzano una visita guidata dedicata all’Ospedale Giovanni Ceccarini di Riccione

Saranno gli studenti del liceo classico G. Cesare – M. Valgimigli di Rimini, preparati dalla professoressa Michela Cesarini, a inaugurare gli eventi dedicati alla scoperta del patrimonio storico e artistico dell’Ausl della Romagna, con una visita guidata dedicata all’Ospedale Giovanni Ceccarini di Riccione. La visita, che avrà inizio alle ore 10.30 presso la facciata storica dell’Ospedale, sarà sia in lingua italiana sia in lingua inglese, in omaggio alle origini americane di Maria Boorman Ceccarini, fondatrice dell’ospedale.

Gli ospedali storici, in alcuni casi nati molti secoli fa, sono una delle ricchezze culturali e morali più alte del nostro Paese. Essi continuano a essere luoghi di cura e di produzione medico scientifica delle nostre belle città italiane per le necessità sanitarie dei cittadini, ma sono anche compendi storici straordinari d’arte, architetture, libri, documenti, farmaci, invenzioni e vicende umane.

L’Ausl della Romagna si caratterizza per la sua importante estensione territoriale e si racconta attraverso il “Museo diffuso dell’Arte Sanitaria Romagnola”, costituito da cinque ospedali storici e undici raccolte d’arte sanitaria, collocate nei luoghi strettamente connessi alla storia sociale-sanitaria territoriale.

La valorizzazione dell’immenso patrimonio materiale e immateriale Aziendale è stato avviato nel 2014 ed è denominato “La cura attraverso l'arte - il patrimonio artistico dell’Azienda Usl della Romagna”. Il progetto prevede sia piccoli nuclei espositivi di proprietà aziendale, collocati nel territorio di pertinenza, sia raccolte tematiche presenti nei luoghi dedicati alla “salute”.