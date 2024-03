Nuova iniziativa per rendere più efficace il servizio di supporto psicologico nelle scuole

Promuovere il benessere psicologico attraverso progetti nelle scuole secondarie di Riccione e incontri sul territorio. Questo il cuore del protocollo siglato a Riccione fra l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna e il Comune di Riccione, soggetto capofila del programma annuale per la salute e il benessere sociale del distretto socio-sanitario di riferimento.

Il progetto è volto a rafforzare e a rendere ancora più efficace il servizio di supporto psicologico nelle scuole in un'ottica di lavoro sinergico fra servizi sociali, sanitari e scolastici. Parole d'ordine, dunque, sono “fare rete” e “unire le competenze”.

Valorizzare la psicologia nei diversi contesti

«Prosegue l'impegno e il lavoro di rete del nostro Ordine per promuovere investimenti in psicologia da parte delle istituzioni – spiega Gabriele Raimondi, presidente dell'Ordine degli Psicologi regionale, presente in Comune con la vicepresidente Luana Valletta - Valorizzare la psicologia nei diversi contesti di applicazione è fondamentale per rispondere ai bisogni di cittadine e cittadini».

«Come sindaca di Riccione - dichiara la prima cittadina Daniela Angelini - sono molto contenta di promuovere queste azioni di prevenzione e intervento dedicate ai nostri ragazzi. Il supporto psicologico si sta dimostrando sempre più necessario per l’effettivo benessere della persona. La collaborazione con l’Ordine degli psicologi dell’Emilia Romagna, che ringrazio, rappresenta una preziosa risorsa per le nostre famiglie».

Gli interventi previsti sono di diversa natura: oltre a sportelli nelle sedi scolastiche in base alle esigenze specifiche degli istituti e laboratori in classe con insegnanti per favorire le dinamiche relazionali, sono in programma anche incontri rivolti a genitori e cittadini con l'obiettivo di creare una coerenza educativa condivisa e colloqui con genitori.

E ancora: attività di consulenza, formazione, affiancamento e analisi rivolte agli insegnanti per sostenere e sviluppare le competenze relazionali ed educative, formazione specifica agli psicologi scolastici del distretto di Riccione e a professionisti che si occupano di salute mentale, partecipazione ai tavoli per l'integrazione e la rete territoriale, supporto scientifico-professionale al territorio per azioni di prevenzione e intervento nell'area della psicologia scolastica e del benessere della persona.