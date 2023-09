Gli studenti di San Giovanni in Marignano ospiti a Forlì all'incontro con il presidente Mattarella

Nella giornata di lunedì, 18 settembre, una delegazione di studenti e docenti della Scuola Primaria, Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni in Marignano, ha partecipato all'evento "Tutti a Scuola" in programma a Forlì presso l'Istituto tecnico 'Saffi-Alberti'. Ad accompagnare la delegazione la dirigente scolastica Nadia Vandi insieme a membri del Consiglio di Istituto e del personale amministrativo.

"Essere stati selezionati come rappresentanti territoriali del mondo scolastico riminese - evidenziano la dirigente scolastica e l'amministrazione comunale - è sicuramente motivo di grandissimo orgoglio ed entusiasmo. Abbiamo vissuto questo importante momento nazionale come il miglior riconoscimento e augurio di un nuovo anno. Gli studenti hanno potuto ascoltare i discorsi delle più alte cariche dello Stato e assistere a una cerimonia di alto valore istituzionale".

Ha sottolineato il presidente: "La riapertura della scuola da sempre costituisce un'opportunità, una forte ragione di impegno comune, un motivo di speranza. La scuola scandisce l'anno non soltanto dei giovani, ma anche delle famiglie, delle comunità, delle città e dei paesi. È il percorso verso il nostro futuro... Abbiamo deciso, per questo inizio, di ritrovarci qui, nel cuore della Romagna, colpita a maggio scorso da una devastante alluvione, che ha causato vittime, distrutto abitazioni e aziende, allagato campi di coltivazione, sconvolgendo la vita di tante persone. L’anno scolastico si apre in queste terre con regolarità, nonostante i danni subiti dalle strutture. E’ segno, forte e concreto, di tenacia e di resistenza".