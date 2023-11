Il 72% di chi vive nel Riminese adora la qualità della vita, ma si chiede più sicurezza e migliore viabilità

Il 72% dei riminesi è soddisfatto della qualità della vita in provincia e sempre il 72% non ha alcuna intenzione di trasferirsi dal paese o dalla città in cui risiede. E’ quanto emerge dalla ricerca realizzata da Nomisma “Traiettorie di sviluppo per il territorio riminese” con il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e Banca Generali. Dal report il territorio si conferma attrattivo, il saldo migratorio è positivo con arrivi da altri comuni italiani e dall’estero, vengono apprezzati i servizi e la qualità dell’aria. Ma ci sono anche le note dolenti: una popolazione che invecchia, i prezzi delle abitazioni che sono per molti un vero disagio, il costo della vita che aumenta e i Riminesi sono molto critici sulla sicurezza e l’ordine pubblico e sulla viabilità stradale. Lo studio di Nomisma è stato strutturato con un questionario rivolto a un campione di circa 550 nuclei familiari della provincia.

Alcuni dati del report

RiminiToday svela alcuni dati contenuti nello studio e presentanti in anteprima nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini nella giornata di martedì (14 novembre). Sulla qualità della vita, i riminesi si trasferirebbero? Il 72% del campione dice che non si vuole trasferire, il 28% valuterebbe invece una soluzione alternativa. Per quali motivi? In primis per maggiori opportunità lavoratore, ma gli intervistati sulla città di Rimini chiedono espressamente anche maggiore sicurezza. Negli altri comuni costieri si chiedono immobili meno cari, basti pensare che a Riccione il rapporto tra canone di locazione e reddito familiare incide per il 51%.

Qui a Rimini si sta bene, ma ci sono fattori da non sottovalutare. Sugli elementi da migliorare: il 40% degli intervistati (che sale al 55% a Rimini città) chiede espressamente più sicurezza; il 38% in provincia vuole una migliore viabilità stradale, il 33% lamenta un costo della vita troppo elevato, il 33% dice che le abitazioni sono troppo costose, il 24% vorrebbe migliori opportunità lavorative e il 20% servizi sanitari. Da valutare con attenzione il fatto che il 12% risponde relativamente al reddito della famiglia di arrivare con grande difficoltà alla fine del mese.

Un territorio che invecchia

In un ragionamento relativo al futuro del territorio è necessario considerare anche i dati demografici, perché saranno necessarie scelte strategiche a fronte di un contesto che sta mutando molto velocemente. Un primo dato che fa riflettere: a oggi il 37,4% dei nuclei familiari del Riminese è composto da una sola persona e spesso si tratta di anziani soli. I giovani Under 14 sono in costante diminuzione e nel 2023 sono sul totale popolazione solamente più il 12,3%. Invece gli Over 64 che erano il 21,5% nel 2013 ora salgono al 24%.

Riflessioni

Lo studio servirà per aprire a riflessioni e a tavoli di confronto. “Oggi, così come la prima volta che presentammo la ricerca nel 1995, il nostro confermato obiettivo è quello di tracciare alcune linee di indirizzo dello sviluppo locale, per individuare una possibile comune direzione da intraprendere con le realtà economiche del territorio, le associazioni, i cittadini e le istituzioni che hanno a cuore la comunità riminese”, afferma Mauro Ioli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. “Ciò rientra nella mission della nostra realtà che non si occupa soltanto di arte, educazione e volontariato ma accende i riflettori anche sul quarto settore, quello dello sviluppo locale orientato a individuare e a indicare precisi indirizzi alla realtà riminese al fine di farla crescere, orientarla verso orizzonti di prosperità e di sviluppo sociale”.

Donato Reginelli, District manager di Banca Generali Private ha commentato: “Siamo felici di sostenere questo importante progetto tramite un nutrito gruppo di lavoro che esprime le diverse specializzazioni della banca. Si tratta di un punto di partenza importante di un impegno assunto a favore del territorio che proseguirà nei prossimi mesi con nuovi tavoli di approfondimento e iniziative ad hoc per sostenere lo sviluppo economico della comunità riminese. La vicinanza al territorio fa parte del Dna di Banca Generali che continua ad aumentare la presenza per rispondere al meglio ai crescenti bisogni finanziari, di consulenza e di protezione patrimoniale. In una fase macroeconomica come quella attuale crediamo sia fondamentale essere al fianco delle famiglie e delle imprese per rispondere con maggior efficacia ai loro bisogni”.

Secondo Barbara Da Rin, Senior Project Manager Nomisma e Massimiliano Colombi, senior Advisor di Nomisma, “i diversi punti di vista che emergono dall’analisi della pluralità di osservatori di cui ciascuno è portatore sono risultati particolarmente preziosi per poter costruire insieme una rappresentazione di Rimini e del suo Territorio. In questa prospettiva la restituzione di alcune evidenze nel report non risponde solo alla necessità di selezionare gli ambiti di intervento, ma anche alla possibilità di tenere insieme alcuni ‘fili rossi’ che attraversano tutte le fasi di indagine, permettendo di condividere alcuni possibili scenari di sviluppo evidentemente collegati ai differenti osservatori e ai diversi elementi di differenziazione”, concludono i due manager”.