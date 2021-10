Stufa a pellet esplode durante la pulizia, il padrone di casa investito dalla fiammata

E' stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con gravi ustioni su parte del corpo l'anziano che, nel primo pomeriggio di giovedì, è rimasto coivolto nello scoppio di una stufa a pellet. Secondo quanto emerso, intorno alle 13.30 l'uomo, residente in via Rodella a Vergiano, stava pulendo il focolare quando per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un ritorno di fiamma che ha avvolto il padrone di casa. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118, intervenuto con ambulanza ed elicottero, coi primi che hanno messo in sicurezza la zona mentre i sanitari hanno provveduto a prestare i primi soccorsi all'ustionato.