L'hotel dei reality ora lancia la sfida agli streamer, chi non andrà mai a dormire vince 10 mila euro

Lo Stupido Hotel di Miramare torna alla ribalta. Dopo il reality in albergo, con le coppie in vacanza in diretta 24 ore su 24, ora l'albergo lancia una nuova sfida in vista dell'autunno. "Streaming streamer show" sarà il format dedicato a influencer e streamer che trasmetteranno senza interruzione da una postazione creata per loro: chi si ferma è fuori.

"L'atmosfera - dice il direttore dell'albergo Fabio Siva all'Ansa - sarà molto competitiva, inoltre ci sarà l'appoggio di un team di scenografi specializzati per creare un effetto speciale. Un montepremi di 10.000 euro che si aggiudicherà lo streamer che realizzerà la diretta della vacanza più lunga, senza alcuna interruzione, neanche per dormire e soprattutto senza caffeina o energy drink. Nel mondo di oggi è pieno di streamer famosi, con milioni di follower. Noi ne selezioneremo dieci e per chi si addormenta ci sarà un brutto risveglio: potrebbe cascargli addosso qualunque cosa, da un masso gigante o un liquido che lo costringerà a buttare la propria attrezzatura".

Un po' reality, un po' gioco estremo con finale a sorpresa. "Non c'è bisogno di essere famosi o bravi, l'unica cosa che conta sarà resistere più degli altri", conclude Siva.