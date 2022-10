Stupra una clochard in mezzo alla strada, la vittima salvata dall'intervento dei passanti

Il pubblico ministero ha disposto il giudizio immediato nei confronti di un somalo 31enne accusato di violenza sessuale nei confronti di una clochard abusata in mezzo alla strada e salvata da alcuni passanti. La vicenda risale allo scorso 3 ottobre quando, il presunto maniaco, aveva individuato il giaciglio di fortuna che la donna aveva realizzato in un anfratto nei pressi di un negozio di via Coletti. La vittima, una italiana, era stata trascinata fuori e scaraventata sull'asfalto col 31enne che dopo essersi denudato le aveva usato violenza. A salvare la donna erano stati alcuni passanti che, attirati dalle urla disperate di lei, avevano dato l'allarme facendo accorrere le forze dell'ordine. L'aggressore era stato bloccato e arrestato per poi essere trasferito nel carcere dei "Casetti". Per il 31enne, difeso dall'avvocato Marco Gramiacci, la prima udienza del dibattito è stata fissata per il prossimo 16 dicembre.