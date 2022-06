Accusato di stupro e riduzione in schiavitù ma l'ex compagna si era inventata tutto

Si è concluso con una richiesta di archiviazione del pubblico ministero, accolta dal Gip, il calvario giudiziario per uno straniero 37enne finito indagato con le infamanti accuse di violenza sessuale, stalking, maltrattamenti e riduzione in schiavitù fatte dall'ex compagna poi scappata da Rimini quando era ancora incinta dell'uomo difeso dall'avvocato Davide Grassi. La vicenda inizia nel 2020 quando il 37enne conosce una 27enne originaria dell'est Europa allacciando con lei una relazione che, tra alti e bassi, va avanti fino alla fine dell'anno quando la ragazza rimasta incinta sparisce all'improvviso. I due, secondo quanto ricostruito, erano abituati a rimanere soli per diversi periodi in quanto la 27enne doveva fare spesso ritorno nel suo Paese di origine. Nonostante questo, però, la tecnologia era arrivata in aiuto della coppia ed erano frequenti le chat e le videochiamate tra i due tanto che la ragazza aveva inviato diverse foto al 37enne di lei quando era incinta, dopo il parto e della bambina. Scambi che, all'improvviso, nel settembre del 2022 si interrompono e l'uomo non riesce più ad avere notizie della ragazza e della piccola. All'improvviso, però, a presentarsi alla porta del ragazzo è l'ufficiale giudiziario che gli notifica un'indagine a suo carico per violenza sessuale, stalking, maltrattamenti e riduzione in schiavitù sulla base di una denuncia fatta dalla 27enne ai carabinieri pugliesi.

Per il 37enne è un fulmine a ciel sereno anche perchè, nel racconto della donna, emerge come la bambina sia nata in seguito a uno stupro da parte dell'uomo il quale avrebbe anche obbligato la ragazza a frequentare i night club della Riviera. A queste si sono anche aggiunte le accuse di maltrattamenti e lesioni. Una vicenda che tracciava un quadro inquietante della situazione ma che, però, non ha mai trovato riscontri nelle indagini dei carabinieri anche perchè la ragazza non ha mai fornito certificati medici o altre prove di quanto dichiarato. Dal canto suo, invece, il 37enne ha fornito come prove gli archivi delle chattate, delle videochiamate e delle foto che puntualmente la sua accusatrice gli inviava anche per fargli vedere la bambina. E' poi emerso che, nel periodo incriminato, la 27enne rientrata in Italia dal suo Paese aveva avuto dei problemi alla frontiera aeroportuale di Bologna e in quella occasione la prima persona a cui aveva chiesto aiuto era stato proprio l'uomo che a suo dire l'aveva stuprata e maltrattata.

Alla luce del quadro emerso, è stato lo stesso pubblico ministero a chiedere l'archiviazione del procedimento penale nei confronti del 37enne. Una richiesta alla quale il legale della ragazza ha fatto opposizione ma il Gip del Tribunale di Rimini alla luce delle prove presentate ha accolto l'istanza della Procura mettendo la parola fine al calvario dell'uomo.