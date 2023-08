Notte di violenza in spiaggia, il sindaco Sadegholvaad: "Rimini non può tollerare questi episodi "

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, lo ha definito "un grave episodio di violenza contro una giovane donna" quanto accaduto sulla spiaggia di Rivazzurra nella notte tra sabato e domenica dove una 21enne è stata ritrovata massacrata di botte e che la stessa vittima ha denunciato di essere stata violentata. Una vicenda che ricorda le violenze messe in campo da Guerlin Butungu e dai giovani nordafricani ai danni dei due turisti polacchi e della transessuale peruviana nell'estate del 2017 e, oggi come allora, il primo cittadino che all'epoca era assessore alla Sicurezza è intervenuto in prima persona. "Se mi sarà consentito - ha dichiarato Sadegholvaad - nelle prossime ore mi recherò personalmente in ospedale per portarle la vicinanza e la solidarietà di tutta la città”.

Il sindaco, inoltre, ha ribadito che “Rimini non può tollerare questi episodi e dunque, al sostegno prioritario per la vittima, accompagna la totale collaborazione agli investigatori affinché il criminale o i criminali che hanno fatto questo siano rapidamente consegnati al carcere e alla giustizia. Aspettiamo le prossime ore per avere aggiornamenti. Adesso quello che ci preme più di ogni cosa è la salute della ragazza“.

La giovane vittima, soccorsa intorno alle 4.30 tra le cabine del Bagno 118, ha raccontato fin da subito: “Mi ha violentato e dopo mi ha riempito di botte". Portata in ospedale in stato di choc, i medici le hanno riscontrato una frattura alla clavicola e una al volto ed è stato necessario sedarla non prima che la 21enne avesse puntato il dito contro un nordafricano. A causa delle sue condizioni, gli inquirenti della Squadra Mobile che indagano sulla vicenda non hanno potuto interrogarla e non è stato possibile effettuare nella giornata di domenica nemmeno il protocollo per verificare lo stupro. Nel frattempo gli investigatori della Questura riminese, guidati dal vice-questore Dario Virgili e coordinati dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci, hanno acquisito i video delle telecamere che sorvegliano l'area dove è avvenuta l'aggressione con la speranza di individuare elementi utili per le indagini.