Giovane turista si presenta dai carabinieri per denunciare lo stupro

Si è presentata nella notte tra giovedì e venerdì alla caserma dei carabinieri e, davanti ai militari dell'Arma è crollata raccontando di essere stata appena stuprata. Una storia da incubo quella che una giovane turista 20enne di Milano ha spiegato agli inquirenti prima che, questi, la portassero in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla vicenda ma, da quanto emerso, la violenza sessuale sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì. La presunta vittima avrebbe infatti dichiarato di aver conosciuto tre coetanei coi quali sarebbe andata in un appartamento, non riconducibile alle persone coinvolte, dove sarebbe avvenuto lo stupro. Sono in corso le indagini dei carabinieri per verificare il racconto della turista, la quale si è rivolta ai militari dell'Arma dopo diverse ore dai fatti, e identificare i ragazzi che avrebbero abusato di lei.