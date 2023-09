Successo dei City Tour estivi e tante novità autunnali: alla scoperta della città con VisitRimini

VisitRimini celebra un'estate di successo per i suoi city tour estivi, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire la città in modo nuovo ed emozionante. Con 30 appuntamenti dal 7 giugno, questi tour guidati hanno catturato l'interesse di un pubblico sempre più vasto, confermando Rimini come una destinazione attraente e strategica. Durante i mesi di luglio e agosto, i tour del mercoledì sera hanno raggiunto una partecipazione record, con picchi di 100 partecipanti, tra cui un notevole aumento di turisti stranieri rispetto all'anno precedente. Questo successo è stato reso possibile anche grazie all'introduzione di guide multilingue.

Un'importante novità di quest'estate è stata l'aggiunta del "Aperitour Felliniano" alla programmazione. Questo tour unico ha incluso una visita al Museo Fellini, una passeggiata tra la piazza dei Sogni, Castel Sismondo e il Fulgor, e un aperitivo finale. Questa esperienza ha permesso ai visitatori di scoprire il museo dedicato al Maestro Fellini e di esplorare il rinnovato centro storico della città. A grande richiesta, il tour tornerà nell'autunno 2023 con il nome "Fellini Experience" il 4 novembre e il 9 dicembre.

Il 23 settembre, in occasione del Montefeltro Green Festival, VisitRimini inaugura la nuova stagione dei city tour con due visite guidate gratuite alla zona archeologica di San Vito. Questi tour consentiranno ai partecipanti di scoprire i resti del ponte romano, il percorso del torrente Uso, la chiesa dei Santi Vito e Modesto e l'antica via Emilia. Nel pomeriggio, i bambini avranno la possibilità di vivere un'esperienza unica con la rievocazione storica della Legio VI Ferrata e divertenti addestramenti con piccoli scudi, riproducendo i movimenti di una legione romana.

Inoltre, VisitRimini ha preparato molte altre sorprese per l'autunno 2023. Sarà possibile visitare Palazzo Ghetti il 30 settembre in una visita guidata inedita, in collaborazione con Banca Malatestiana. Altri tour guideranno i partecipanti attraverso la storia di Rimini, dal Trecento all'arte moderna, esplorando l'arte urbana e il Tempio Malatestiano. Per gli amanti della cultura e della convivialità, VisitRimini propone "Tour e Cicchetto" ogni terzo sabato del mese, unendo una proposta culturale a un momento conviviale con un aperitivo in un locale del centro storico. Il primo appuntamento è previsto per il 14 ottobre.

VisitRimini ha anche pianificato tour a tema Halloween, compresa una visita guidata speciale per i bambini il 31 ottobre. Inoltre, saranno disponibili il trekking urbano e la "Rimini Oscura," una visita guidata dedicata ai misteri di Rimini. Con una varietà di esperienze culturali e divertenti in programma, VisitRimini è il modo perfetto per scoprire tutto ciò che Rimini ha da offrire.

Il calendario completo è sul sito https://www.visitrimini.com/rimini-city-tour/