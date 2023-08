Successo al Coriano Wine Festival, evento dedicato agli amanti del Sangiovese e allo street food

Il Coriano Wine Festival, evento dedicato agli amanti del Sangiovese e allo street food di qualità della Romagna, ottiene il successo atteso nel fine settimana del 19 e 20 agosto e guarda all’autunno. 400 ingressi ai banchi d’assaggio del Teatro CorTe, sold out per i 4 laboratori in sala Isotta con oltre un centinaio di ospiti complessivi, sala piena al convegno d’apertura. Una due giorni con un pubblico variegato, proveniente anche da fuori Regione, composto da esperti conoscitori del vino e da tante famiglie con bambini. Innaffiati da vino e birra sono state consumate 900 piade con marchio Igp e 400 hamburger.

“L’elevata qualità dei vignaioli presenti - ha detto il curatore della rassegna, Francesco Falcone - è stata il marchio distintivo di questa rinnovata edizione dedicata al Sangiovese e alla tradizionale festa estiva di Coriano che quest’anno ha voluto voltare pagina. Un banco di prova che, con le immancabili limature dopo la prima edizione, ha ottenuto grande partecipazione di pubblico tra convegni, laboratori e degustazioni tenute da esperti del settore vinicolo, oltre alle gustose proposte culinarie basate sulla tradizione romagnola a cura della Pro loco Coriano. Non ci fermiamo qui perché dal prossimo autunno il Sangiovese sarà protagonista di altri appuntamenti con produttori vinicoli sia del territorio che fuori provincia. Grande spazio verrà dedicato ai giovani con l’intento di allargare il Coriano Wine Festival, per cui ringrazio l’Amministrazione per la concessione del patrocinio, ai confini nazionali e internazionali”.

“Avanti insieme per contribuire a far lavorare sempre di più le attività del territorio – commenta l’Amministrazione comunale presente in apertura della manifestazione con l’assessore Anna Pecci e il consigliere comunale Primiano Rosa assieme al sindaco di Montescudo- Montecolombo Gian Marco Casadei -, il riscontro avuto da ristoranti e B&B è stato ottimo a conferma di un giro d’affari che ha dato soddisfazioni. Il nuovo format proposto è andato bene, la gente ha risposto con grande interesse a conferma che la qualità alla fine ripaga di ogni sforzo. Avanti dunque per valorizzare questo evento che tanto interesse ha riscontrato questa estate tra i visitatori”.