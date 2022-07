Successo mondiale per la campagna social di Carbonio, vincitore del 56° Premio Riccione

Ha già raggiunto i 17,5 milioni di visualizzazioni e viaggia speditamente verso quota 20 milioni uno dei video creati dal Piccolo Teatro per promuovere Carbonio, pièce che nell’ottobre scorso ha vinto il 56° Premio Riccione per il Teatro e che fino al 6 luglio è stata in scena a Milano. Il testo, scritto da Pier Lorenzo Pisano, racconta dell’incontro ravvicinato con una forma di vita aliena e, in linea con questo tema, la campagna social creata dal Piccolo ha proposto diversi video, consultabili fra i reel di Instagram, in cui un alieno dalla testa enorme e dalla lunga coda sale in metro per scendere alla fermata del teatro. A diventare virale è stato il video numero 5, in cui un alieno siede tranquillamente in attesa del treno alla fermata Moscova della linea M2, con accanto due passeggeri perplessi ma composti. Il video aveva già raggiunto gli 11,5 milioni di visualizzazioni sabato scorso, tanto da destare l’interesse dell’ANSA, ma nel solo weekend si sono aggiunti altri 6 milioni di visualizzazioni.

Simone Bruscia, direttore di Riccione Teatro: «Vaga alla ricerca di qualcosa, forse vuole raccontare la sua storia. Dal Premio Riccione al Piccolo Teatro, dalla pagina alla scena, passando per le strade e per la metro di Milano, confondendosi con i passanti, con gli spettatori e i pendolari, l’alieno solitario di Carbonio è l’eternauta del teatro. Tutti siamo testimoni dell’incontro con l’alieno, il video è inequivocabile ed è ormai virale. Tutti ne parlano. Immaginazione, mito e fantascienza vivono nella nostra quotidianità, il teatro – questo alieno – abita luoghi, invade spazi e sogni, si innesta nelle cose di ogni giorno. Il teatro – questo alieno – innesca le meraviglie del possibile, è quel luogo dove la fiaba, finalmente, diventa realtà».

Sandra Villa, assessora alla Cultura del Comune di Riccione: « Siamo molto orgogliosi e a nome dell’amministrazione invio i complimenti a Riccione Teatro per il lavoro che è stato fatto in questi anni. Leggere che il nome di uno spettacolo teatrale vincitore dello storico premio riccionese è diventato virale su Instagram e quindi all’attenzione soprattutto di un target giovanile mi rende particolarmente felice. Ritengo infatti il teatro una proposta culturale preziosa per le nuove generazioni. Sono quindi convinta che si debba proseguire da Riccione con il lavoro di valorizzazione di questo Premio, quale appuntamento unico sulla drammaturgia italiana che ha portato il nome della nostra città ad essere conosciuto ed apprezzato per le proposte innovative e la sperimentazione artistica».