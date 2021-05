Successo per il progetto "Siamo nati per camminare" con oltre 350 studenti coinvolti

L'iniziativa "Siamo Nati per Camminare", dedicata alla mobilità sostenibile, giunge alla conclusione di questa terza edizione per le scuole del Comune di Coriano. La campagna regionale rivolta ai genitori e i bambini delle scuole primarie dell’Emilia-Romagna, per promuovere la mobilità pedonale e sostenibile a partire dai percorsi casa-scuola, ha riscontrato un grande successo anche quest’anno con la partecipazione delle 3 scuole elementari con 19 classi e ed oltre 350 alunni. Giovedì il sindaco Domenica Spinelli, nella insolita veste di postina, si è recata presso le 3 scuole primarie del territorio, accompagnata dal consigliere comunale Gaia Cecilia Codecà, per ritirare i lavori svolti durante le settimane dedicate al progetto.

"Grande entusiasmo da parte di bambini, insegnanti e genitori, un’occasione non solo alla riscoperta delle buone pratiche ma anche di socializzazione, come giornalmente dimostra il piedibus di Cerasolo organizzato da genitori volontari", afferma Gaia Cecilia Codecà, consigliera con delega alla scuola. Segue il progetto anche l’assessore all’ambiente Anna Pazzagli che sottolinea come recarsi "a piedi o in bicicletta a scuola o organizzandosi con i passaggi nelle auto condivise, sono azioni semplici e riscoperte attraverso il gioco di questo progetto, diventano anche divertenti".

"Il futuro sono i nostri figli e vederli entusiasti, responsabili e pieni di energia in tutto quello che fanno è per noi un gran segno di speranza - afferma il sindaco Domenica Spinelli - colgo l’occasione per ringraziare le famiglie che si sono cimentate a fianco dei giovani alunni e gli insegnanti per il difficile e fondamentale compito dell’educazione delle nuove generazioni. Ci hanno donato tanti e bellissimi lavori corredati da bigliettini, che leggerò tutti come le poesie che hanno creato per questo evento. Abbiamo anche incontrato giovani maestri e maestre che con il loro entusiasmo hanno portato una ventata nuova nei nostri istituti."