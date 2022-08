Sale sulla balaustra del Palacongressi e si getta nel vuoto

Tragedia nella mattinata di lunedì a Riccione dove un 45enne, residente nella Perla Verde, si è tolto la vita gettandosi dalla balaustra del terzo piano del palacongressi òungo via Fogazzaro. Il dramma si è consumato intorno alle 11 quando, alcune persone, hanno bisto l'uomo entare nelle scale antincendio che circondano la struttura e, una volta arrivato in cima, buttarsi nel vuoto. L'allarme ha fatto accorrere i sanitari del 118 ma per il 45enne non c'era già più nulla da fare e, sul posto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. A ricostruire la vicenda è stata Eleonora Bergamaschi, presidente di New Palariccione, che in una nota ha spiegato come l'uomo sia "salito sulla scala antincendio posta a servizio della struttura congressuale e delle sale cinematografiche e da qui, come testimoniano i dispositivi di sorveglianza, si è gettato nel vuoto scavalcando il parapetto posto al terzo piano. Durante la salita del giovane, i sistemi di controllo del Palas sono entrati immediatamente in funzione: nello specifico si tratta di dissuasori vocali il cui compito è quello di avvertire circa l’assoluta non percorribilità della scala antincendio - realizzata in piena conformità alle disposizioni di legge - se non in situazioni di grave emergenza. Purtroppo è stato appurato come il giovane abbia deliberatamente ignorato gli avvisatori acustici e messo in atto il suo drammatico gesto. Il responsabile della sicurezza del Palas, l’architetto Raffaele Pennesi, mi ha prontamente informata e così ha fatto con il sindaco del Comune di Riccione, Daniela Angelini. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi del caso, i carabinieri di Riccione e le altre forze dell’ordine. In qualità di Amministratore ho già provveduto a mettere a disposizione delle autorità tutti gli elementi utili all’indagine. Questo è per tutti noi un momento di fortissimo dolore e grande turbamento".