Sul progetto dell'ex nuova Questura continua lo scontro tra proprietà e comune

Dopo l'incontro pubblico con i cittadini tenuto da Asi fuori dall'area dell'ex nuova Questura di Rimini, l'amministrazione comunale torna a controbattere alla proprietà che, a sua volta, ribatte con una nota stampa che, ancora, incassa la risposta di palazzo Garampi. Un vero e proprio ping pong a suon di comunicati stampa quello innescato dal progetto di Ariminum Sviluppo Immobiliare per il progetto RiminiLife. L'ultimo capitolo riguarda la mattinata di sabato quando, dal Comune, è stato inviata una nota sulle dichiarazioni del dottor Da Dalto che chiedeva all'amministrazione di "spiegare perché non ritiene di interesse pubblico il progetto RiminiLife". Il comunicato di palazzo Garampi sottolinea come “Risultano prive di qualunque fondamento anche le ultime dichiarazioni del dottor Da Dalto del Gruppo ASI in merito a presunte autorizzazioni rilasciate dagli uffici comunali a una nuova superficie di vendita in via Roma. A seguito infatti della chiusura negativa della Conferenza dei Servizi sulla proposta ASI, anche gli uffici delle Attività economiche del Comune di Rimini hanno negato autorizzazione. Agli atti di questa vicenda va quindi aggiunto come a marzo la Giunta comunale abbia formalmente respinto la proposta ASI ritenendola priva di interesse pubblico. Così come è atto formale il rigetto della richiesta di sospensiva da parte del Tar in ordine all'opposizione di ASI alle indagini geofisiche necessarie alla realizzazione in quel luogo di nuove case popolari. Chiedendo venia ai lettori per questo sterile ping pong a mezzo stampa (che sarebbe sicuramente più utile ricondurre nelle sedi deputate, vista anche la disponibilità al confronto più volte manifestata anche in consiglio comunale da questa Amministrazione), la presente nota si rende necessaria per confutare ancora una volta dichiarazioni fuorvianti, prive di qualsivoglia elemento amministrativo, giuridico, procedurale a sostegno".

A stretto giro di posta, sempre nella mattinata di sabato, è arrivata la replica dell'interessato: "Gentile Comune di Rimini, anche ASI chiede venia ai cittadini riminesi per essere vittime di un ping pong sui media. Da mesi chiediamo di ricondurre il dialogo ai luoghi istituzionali. È paradossale sia il Comune ad invocarlo. L’autorizzazione commerciale ci è stata rilasciata e chiarisce che il richiedente ha i requisiti per esercitare l’attività, così come il format con le sue suddivisioni che rispondono alla normativa del commercio. Per fortuna il documento è pubblico e consultabile. Se si fosse realizzato l’edificio saremmo stati legittimati ad aprire l’attività come proposta, perché è autorizzata la dimensione della superficie di vendita e di quella per le aree di lavorazione, ritenute coerenti e idonee alla attività. Tanto per essere più chiari, se il TAR o il Consiglio di Stato ci dessero ragione sui ricorsi, il supermercato lo potremmo realizzare esattamente così come proposto e potremmo esercitare l’attività, perché c’è già l’autorizzazione commerciale, non certo un centro logistico. Gli atti sono cristallini".

"In generale, la storia di questa diatriba è piuttosto chiara - prosegue Da Dalto. - Siamo stati accolti con la dichiarazione del Sindaco “Hanno fatto un pessimo affare”, avendo offerto poco più della cifra stimata dal perito, superando un’altra offerta di poco inferiore e aver soddisfatto tutti i creditori, Comune compreso. A dicembre del 2021 abbiamo incontrato il Sindaco che poi nei giorni seguenti ha dichiarato di non conoscerci. A giugno 2022 a ruota della nostra presentazione (prima al Comune e poi alla città) la Giunta ha risposto deliberando l’esproprio e aumentando la quota da spendere inizialmente prevista. Dopo il deposito dei progetti, arriva un’altra delibera che giudica inesistente l’interesse pubblico, legittimo, ma senza fornire alcuna motivazione e questo non è corretto. Dopo gli incontri di giugno e luglio con assessora Roberta Frisoni, cortese e disponibile, il sindaco si è negato ai ripetuti incontri richiesti. Difficile leggere di un impegno al dialogo con questi fatti avvenuti. Più chiara l’intenzione di voler prendere altro tempo. Respingiamo, anche se è ormai ben comprensibile il motivo, la tensione a ridurre il ragionamento su RiminiLife a valutazioni riguardanti un supermercato di medie-piccole dimensioni. Accogliamo l’invito del Comune di Rimini e chiediamo nuovamente e pubblicamente la possibilità di incontrare l’Amministrazione entro due settimane. D’altra parte, attendiamo da fine luglio le risposte dal Sindaco e crediamo che l’importanza di chiudere, dopo tanti anni, il buco nero di via Ugo Bassi, meriti una attenzione particolare. Restiamo in fiduciosa attesa".