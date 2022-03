Sul treno senza biglietto aggredisce gli agenti della Polfer

Ha scatenato un vero e proprio caos il nigeriano 38enne che, domenica pomeriggio, è stato sorpreso a bordo di un treno senza biglietto. Il giovane, quando il capotreno gli ha intimato di scendere, ha iniziato a rivoltarsi prendendosela anche con due agenti della Polfer di Rimini intervenuti per calmarlo. Ne è nato un violento scontro col 38enne che ha dato in escandescenza aggredendo le divise e spintonandole fino a quando è stato possibile bloccarlo e farlo scendere dal convoglio che nel frattempo a causa del parapiglia aveva riportato un ritardo di circa 15 minuti. L'esagitato è stato arrestato per resistenza e portato negli uffici della Questura mentre gli agenti sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove sono stati poi dimessi con una prognosi di 7 giorni. Lunedì mattina il 38enne è stato processato per direttissima.