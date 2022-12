Sulle ombre di don Benzi, la Papa Giovanni prepara la messa di Natale per i senzatetto

La notte di Natale, il 24 dicembre alle ore 22:30, sarà celebrata una S. Messa insieme agli emarginati della città presso la stazione ferroviaria di Rimini, nel piazzale “Don Oreste Benzi”. Saranno presenti i volontari delle unità di strada della Comunità Papa Giovanni XXIII, che ogni settimana, durante tutto l'anno, incontrano i senzatetto e le donne vittime di tratta. Al termine si terrà un momento di festa, canti e brindisi per scambiare gli auguri insieme alle persone che vivono in strada, che sono ai margini, che non hanno nessuno con cui festeggiare. Don Benzi trascorse tante notti in stazione per incontrare le persone senzatetto e senza nessuno. “Ci sono poveri che non verranno mai a cercarci. - ripeteva - Quelli li dobbiamo andare a cercare noi”.