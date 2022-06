Sulle spiagge cattolichine sventola la “Bandiera Verde 2022”

La Regina dell’Adriatico è “Bandiera Verde dei Pediatri 2022”. “Anche per questo anno – commenta la notizia l’Assessore ai Servizi Socio-Sanitari, Nicola Romeo - Cattolica riceve la Bandiera Verde, attestazione che riconosce alla nostra Città l'attenzione che rivolge all'accoglienza dei bambini e delle loro famiglie. Come Amministrazione Comunale riceviamo questo gradito riconoscimento, che riteniamo sia rivolto a tutta la nostra Comunità e con la quale vogliamo condividerlo. La Bandiera Verde è un importante biglietto di presentazione per le tante famiglie che vogliono trascorrere, insieme ai loro bambini, vacanze serene, divertenti e sicure. Allo stesso tempo, questo riconoscimento ci deve impegnare, come Amministrazione Comunale, a garantire e migliorare i servizi rivolti alle persone ed ai bambini in particolare, offrendo loro momenti ricreativi ed allo stesso tempo educativi”.

La “bandiera verde” indica una località con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un'indagine condotta fra un campione di pediatri. I primi vessilli vennero assegnati nel 2008, mediante una ricerca ideata e condotta dal Professore Italo Farnetani. Un riconoscimento che Cattolica si aggiudica annualmente dal 2012. “Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare e, nelle vicinanze parchi, gelaterie, strutture sportive, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi”, sono alcune delle caratteristiche che deve possedere una spiaggia “Bandiera Verde”. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a scegliere le località di mare, meta preferita per chi ha bambini, per trascorrere il periodo di vacanza nel modo più idoneo e sicuro, in base alle valutazioni dei pediatri, in modo tale che genitori e figli possano trarre i maggiori vantaggi dalla vacanza, con benefici per la salute e la crescita.

In totale sono 145 le spiagge italiane, sparse lungo le coste dello Stivale, che hanno ottenuto questo riconoscimento per il 2022. Nella riviera romagnola se ne contano 10 ed oltre Cattolica sono: Misano Adriatico, Riccione, Rimini, Bellaria - Igea Marina, Cervia - Milano Marittima – Pinarella, Cesenatico, Gatteo - Gatteo Mare, Ravenna - Lidi Ravvenati, San Mauro Pascoli - San Mauro mare. Per la cronaca, la cerimonia ufficiale di consegna dei vessilli verdi si svolgerà il prossimo 9 luglio, a partire dalle ore 9.30, a Mazara del Vallo (Trapani) presso il Collegio dei Gesuiti in Piazza Plebiscito.