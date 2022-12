Sulle sue spalle pendeva un ordine di carcerazione: arrestato un uomo

Venerdì sera gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un italiano in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per reati quali Resistenza a Pubblico Ufficiale e Violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza. In piazza Cavour, intorno alle 20, gli agenti hanno controllato l'uomo, sul quale è appunto emerso un ordine di carcerazione. Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, il soggetto è stato successivamente tradotto presso la locale Casa Circondariale.