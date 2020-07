Summertrade al servizio del team Suzuki Ecstar per le stagioni MotoGP 2020 e 2021

Summertrade da mondiale. Grazie all’accordo stretto col team di MotoGP Suzuki Ecstar, la società di catering di Italian Exhibition Group (quotato sull’MTA di Borsa Italiana, leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e fra i principali operatori europei, con le sedi di Rimini e Vicenza) è diventata fornitore della scuderia racing durante le stagioni 2020 e 2021. Per quest’anno, causa l’emergenza covid e almeno per i primi gran premi, Summertrade fornirà un servizio catering dedicato al solo Team (in versione adeguata al contesto imposto dai protocolli di sicurezza), nell’attesa che nel 2021 si possa tornare alla normalità e che quindi il team possa riprendere ad accogliere ospiti esterni.

“La collaborazione – sottolinea l’amministratore delegato di Summertrade, Andrea Legato - è iniziata il 19 luglio scorso a Jerez. Per noi, che già forniamo il servizio ristorazione al Misano World Circuit, è un grande orgoglio proporre il servizio ad un cliente così prestigioso. Siamo fieri di esportare il nostro catering, consapevoli al tempo stesso di svolgere un compito delicato, da eseguire in totale compliance con gli attenti protocolli di sicurezza del Team e degli organizzatori del Motomondiale”.

La società di IEG ha posto particolare cura nella formazione dei collaboratori, selezionati per la loro professionalità, e dei menu, nella certezza di poter contribuire attivamente al benessere dell’intero Team e con la fiducia che questo sarà solo il primo step, nell’attesa di per mostrare appieno le proprie capacità durante la prossima stagione motociclistica.