Un summit per definire le strategie di marketing utili al rilancio dell'economia turistica

Si aperto ieri, con l’appuntamento in programma al centro culturale Vittorio Belli, il trittico di appuntamenti legati al Piano Strategico Bim 2040 che accompagneranno la città di Bellaria Igea Marina alle prossime festività.



Buona risposta di pubblico presso la struttura di via Italico, dov’è andato in scena un dibattito aperto dal titolo "Sicurezza e legalità in Riviera. Protocolli e buone pratiche". L’incontro, che ha visto la partecipazione anche di una rappresentanza del mondo politico e associativo, ha avuto come relatori il professor Roberto Cornelli dell’Università Milano Bicocca, Valeria Ferraris e Marco Sorrentino di Amapola - Agenzia per la sicurezza e la vivibilità urbana e il giornalista Matteo Marini, con la partecipazione del dirigente del Comune di Bellaria Igea Marina Ivan Cecchini in rappresentanza dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini e di Gian Guido Nobili in qualità di Responsabile dell’area sicurezza e legalità della Regione Emilia Romagna. A fare gli onori di casa il Sindaco Filippo Giorgetti, per un dibattito che è stato abilmente moderato e condotto dal professor Alessandro Bondi dell’Università di Urbino.



Giovedì (16 dicembre), si passerà invece al Palacongressi di Bellaria Igea Marina, dove alle 20,30 si terrà quello che il primo cittadino ha annunciato gli scorsi giorni come “il primo focus operativo del suo genere promosso nella nostra città, che vedrà seduti allo stesso tavolo tutti gli attori produttivi legati all’economia turistica, con l’obiettivo di definire le priorità di sviluppo da perseguire già dal futuro prossimo.” Piano Strategico e turismo si incontreranno quindi in un appuntamento concepito come uno spaccato di quella condivisione e di quel confronto che hanno contraddistinto l’ambizioso progetto Bim2040 sin dagli albori. La prima parte della serata avrà un taglio più divulgativo, con un’analisi degli scenari attuali affidati alla Dmo - Destination Marketing Organization, gruppo di lavoro strategico che collabora con Fondazione Verdeblu e Amministrazione in ottica di analisi dei flussi turistici, affiancata dal sindaco Filippo Giorgetti e dalla ‘comunità scientifica’ rappresentata dal Cast - Centro Studi avanzati sul turismo dell’Università di Bologna e da Uni.Rimini: “partnership che danno prestigio al progetto, la cui presenza al nostro fianco avvalora la qualità e la bontà del lavoro condotto.” La serata proseguirà “aprendo il dibattito a 360 gradi e creando diversi focus group, uno per ogni tavolo della platea del Palacongressi: ognuno di questi, approfondirà un argomento specifico attinto dal tema più ampio che lega economia e turismo, da affrontare attraverso la risposta a tre quesiti: l’obiettivo è quello di passare dai dati agli aspetti operativi in un unico incontro, per poter ‘programmare insieme’ anche attraverso le percezioni espresse dai singoli attori in gioco.”



Terzo appuntamento in programma a breve, tra quelli legati al Piano Strategico, è la presentazione del Bilancio Sociale 2020 redatto dall’amministrazione comunale: avverrà venerdì 24 dicembre, alle ore 10.00 presso la sala del consiglio comunale. Anticipandone i contenuti, il sindaco Giorgetti, l’ha definito “un documento importante che intende assolvere a un duplice compito: da un lato, restituire una fotografia del 2020 – anno a cui il Bilancio Sociale è riferito - utile a informare la cittadinanza e renderla consapevole di ciò che è stato realizzato in dodici mesi fatti di incertezze, ma anche di solidarietà e sostegno reciproco. Dall’altro, il Bilancio Sociale ci permette di acquisire ed elaborare un pacchetto di conoscenze in campo sociale funzionali alla pianificazione e alla programmazione delle scelte future: investendo e rilanciando sulla comunità e sul suo capitale umano, puntando con convinzione il timone nella direzione di una coesione sociale fondamentale per la qualità della vita dei nostri cittadini”. Tutto questo, trova sintesi nel documento di oltre cinquanta pagine che sarà presentato la Vigilia di Natale, frutto di un lavoro portato avanti trasversalmente da diversi uffici comunali in collaborazione con soggetti associativi, volontariato e terzo settore; dopo la prima occasione di condivisione e la contestuale pubblicazione integrale sul sito comunale, già annunciate ulteriori attività – come ad esempio la realizzazione di singoli abstract – utili ai fini della divulgazione.



La presentazione del Bilancio Sociale anticiperà l'appuntamento, tradizionale e sempre molto sentito, con la cittadinanza. Appuntamento che la cittadinanza potrà seguire comodamente anche in diretta streaming sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Bellaria Igea Marina.