Summit con la Regione nelle colonie abbandonate. "Studiamo il rilancio, ma servono i privati"

Regione e Comune affrontano il tema della riqualificazione delle colonie. Nella mattinata di venerdì (3 marzo) il sindaco Jamil Sadegholvaad, insieme all’assessora Roberta Frisoni, ha accompagnato l’assessore regionale Andrea Corsini in un sopralluogo per vedere la situazione in cui versano le colonie Murri, Enel, Novarese e Bolognese. “Abbiamo toccato le quattro ex colonie riminesi, un patrimonio di rilevanza unica tanto per la storia che rappresentano quanto per il valore strategico che esse hanno per lo sviluppo di tutta la zona mare a sud”, spiega il sindaco Sadegholvaad.

“Tutta l’area delle ex colonie presa nel suo insieme, da Bellariva al Marano, ha le potenzialità per diventare un polo di accoglienza innovativo, attraverso l’insediamento di servizi turistici, destinazioni ricettive di livello, nuove funzioni vocate al benessere, all’intrattenimento, alla socialità – aggiunge il primo cittadino -. L’interesse pubblico affinché questi complessi siano tolti dal degrado in cui versano da troppi decenni è evidente, così come è chiaro che per tradurre idee in progetti sia indispensabile il coinvolgimento dei privati, sia per la riqualificazione delle strutture sia poi nella successiva fase della gestione”.

“Segnali incoraggianti in questa direzione ci sono, come dimostrano le recenti acquisizioni e l’interesse registrato da diversi gruppi internazionali. Movimenti che fanno ben sperare e che l’amministrazione è pronta ad accompagnare e sostenere in stretto dialogo con gli altri enti, proprio a partire dalla Regione. La presenza di oggi dell'assessore Corsini, che ringrazio per la disponibilità, ne è la conferma”, conclude il sindaco.