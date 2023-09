Summit con i sindaci e sopralluogo nell'entroterra, visita del generale Figliuolo nelle zone alluvionate

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione dopo l’alluvione, dedicherà durante le prossime ore una lunga visita sul territorio della Provincia di Rimini. Il suo arrivo in città è atteso già nella giornata di martedì (12 settembre), pernotterà sul territorio, poi in prima mattina raggiungerà la sede della Provincia dove avrà in programma una serie di riunioni. Il primo incontro sarà alla presenza del sindaco-presidente Jamil Sadegholvaad e del Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano. A seguire il generale farà un punto della situazione nel tavolo allargato con i sindaci che hanno avuto danni sui territori per via dell’alluvione e un punto stampa. Sono attesi anche dei sopralluoghi nell’entroterra riminese, Figliuolo sarà sicuramente a Sant’Agata Feltria e a Casteldelci, ma lungo il tragitto sono possibili ulteriori visite in comuni e frazioni che hanno avuto problemi, soprattutto complici frane e smottamenti.