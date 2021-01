Suolo pubblico, slitta di tre mesi la scadenza del pagamento: "Un aiuto in questo momento di crisi"

Per Cosap e pubblicità c’è tempo fino al 30 aprile. Alla luce della situazione di difficoltà causata dall’emergenza epidemiologica, il consiglio comunale di Verucchio ha infatti modificato i regolamenti relativi al Canone di occupazione permanente del suolo pubblico e appunto all’imposta sulla pubblicità, prorogando i termini di scadenza del versamento delle relative imposte. “A seguito dell’emergenza Covid 19, molte attività hanno ridotto sensibilmente il proprio fatturato, con rischio concreto di chiusura definitiva, e la seconda ondata di contagi ha indotto le autorità statali e locali a chiusure temporanee di diverse. Probabilmente molte si troveranno quindi a fare fronte a gravi crisi finanziarie e di cassa” la premessa che ha portato l’amministrazione a concedere tre mesi in più di tempo rispetto all’usuale scadenza del 31 gennaio. Dal 2021, la Cosap andrà saldata entro il 30 aprile in un un’unica soluzione o, nel caso il suo importo eccedesse i 516,45 euro, con possibilità di dilazione in quattro rate: le altre previste il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 dicembre.

Per quanto riguarda l’imposta sulla pubblicità, la modifica al regolamento prevede che il termine di pagamento dell’acconto sia fissato a sua volta al 30 aprile di ogni anno utilizzando le tariffe in vigore nell’anno precedente, mentre un eventuale versamento a saldo, nel caso in cui sia intervenuta una variazione delle tariffe rispetto all’anno precedente, va effettuato entro il 31 gennaio dell’anno successivo.