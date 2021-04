Suolo pubblico, torna "Riccione Square": l'aiuto per gli esercizi pubblici

Torna “Riccione Square" edizione "Estate 2021” che permetterà ai pubblici esercizi di allestire tavoli e sedute su suolo pubblico senza spese aggiuntive. Un'iniziativa, questa del Comune di Riccione, che la scorsa estate aveva visto un'eccezionale partecipazione da parte dei pubblici esercizi che per la somministrazione di alimenti e bevande avevano allestito degli out-door originali ed eleganti. Visto il riscontro positivo di Riccione Square e di Riccione Winter, dunque, il Comune di Riccione ha voluto riproporre l'iniziativa con l'intenzione di adottare una misura idonea a sostenere la ripartenza economica ed alleviare i danni causati dalla pandemia. Un sostegno ai pubblici esercizi che potranno quindi da una parte garantire il distanziamento sociale e dall'altra creare nuove opportunità di servizio al pubblico su suolo pubblico senza un ulteriore esborso economico o pagamento del canone di occupazione. Le modalità per accedere a Riccione Square (1 maggio e 3 novembre) sono le stesse dell'estate scorsa nel rispetto delle norme vigenti. A Riccione Square possono partecipare i pubblici esercizi, ma anche gli esercizi del commercio, il settore mercati e attività artigiane.

"Riccione Square e Riccione Winter sono state per Riccione la valorizzazione dell'autonomia all’impresa privata e contemporaneamente la reazione di un nuovo prodotto turistico e di accoglienza - ha detto il sindaco di Riccione Renata Tosi -. Oltre ad un aiuto, come misura emergenziale, per ripartire dopo lo stop forzato. Ma il successo che ha avuto, il riscontro positivo sia nei gestori dei pubblici esercizi sia dei tanti turisti e dei cittadini, non è stato solo perché è stato applicata un'esenzione, ma perché attraverso uno strumento di esenzione si è dato la possibilità di immaginare il futuro, di lavorare, andare avanti. E' quello che dobbiamo sempre fare: immaginare gli strumenti per far ripartire l'economia dando dignità al lavoro. Creare opportunità. E in un momento in cui tutto era fermo, Riccione Square è stato un modo per riqualificare interi viali, come viale Corridoni e zone bellissime della nostra città, come il porto. L'esenzione della Cosap fino a novembre segnerà un nuovo inizio per tanti lavoratori dei pubblici esercizi".