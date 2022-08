Suona il clacson per via di un monopattino indisciplinato, viene prima offeso poi preso a pugni

Suona il clacson per riportare all’attenzione un uomo che viaggiava in mezzo alla strada in monopattino. Viene prima offeso e poi preso a pugni. E come se non bastasse, l’aggressore si oppone anche agli agenti della Polizia di Stato che stavano casualmente passando sul luogo del fatto, in viale Regina Elena. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica (7 agosto), attorno alle 23,45.

Provvidenziale l’intervento della volante della Polizia che ha osservato la discussione animata, poi scaturita in un’aggressione, con l’uomo che aveva abbandonato il monopattino a sferrare un pugno al volto dell’automobilista seduto sulla macchina. Visto lo scenario, i poliziotti sono intervenuti per fermare l’ira dell'aggressore, il quale in tutta risposta si è opposto animatamente con lo scopo di divincolarsi. Riportata la calma, gli agenti hanno ricostruito la vicenda dalle dichiarazioni dell’automobilista, dalle quali è emerso che poco prima davanti a sé un uomo a bordo di un monopattino sbandava e occupava gran parte dalla strada. In virtù di questa condotta, lo stesso, poiché voleva superarlo in sicurezza, suonava il clacson con l’intento di riportare l’uomo ad assumere una condotta del veicolo più corretta. Da qui l’aggressione.

In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo è stato tratto in arresto in attesa di giudizio.