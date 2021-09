Suona la campanella, parte l'anno scolastico per 2.200 alunni di Bellaria Igea Marina

Lunedì suonerà la campanella per i quasi 2.200 alunni delle scuole e degli istituti d’infanzia di Bellaria Igea Marina. Ad accoglierli, spazi didattici per i quali, anche durante quest’estate, l’Amministrazione ha investito risorse importanti sia per interventi di manutenzione ordinaria, sia, soprattutto, per opere di riqualificazione; un impegno che si rinnova quotidianamente e che ha visto la Giunta comunale approvare, proprio ieri, un nuovo miglioramento energetico presso la scuola “Panzini” e un progetto di riqualificazione dell’impianto illuminante presso la scuola dell’infanzia Delfino, e presso le primarie “Manzi e “Ferrarin”.



Tornando alle attività condotte negli ultimi mesi, ammonta a circa 300.000 euro la somma investita nel complesso, che ha visto tra gli altri, l’ammodernamento e la razionalizzazione di alcuni spazi interni della materna Allende e dei due istituti comprensivi. Oltre alle tinteggiature delle aule e degli spazi interni, si segnalano il completo rifacimento dei bagni con annessa eliminazione delle barriere architettoniche e nuovi infissi alla stessa media “Panzini”; cambiati inoltre gli impianti elettrici e di illuminazione, scegliendo soluzioni più sicure e sostenibili.



Un impegno a favore della crescita dei ragazzi in cui rientrano a pieno titolo le attività educative integrative che vengono offerte dall’Amministrazione al Centro per le Famiglie “Giovanni Paolo II” di via Ferrarin: tra queste, diverse forme di sostegno psicologico e aiuto compiti, in una struttura che promuove un approccio all’infanzia in compresenza tra bambini, educatori e genitori. Ricordando inoltre che l’estate in corso è stata quella che ha visto l’importante, gara – in fase di affidamento - del servizio mensa per le scuole materne e primarie per i prossimi tre anni, con possibilità di rinnovo biennale; valore complessivo che sfiora i 5 milioni di euro, a cui si aggiunge il nuovo affidamento per due linee di trasporto scolastico per un valore di 876.000 euro.



Sul fronte numerico, l’anno scolastico 2021/2022 di Bellaria Igea Marina vedrà sui banchi oltre 660 studenti delle scuole superiori di primo grado (le “medie”), 913 bambini delle scuole primarie (compresi 134 “primini” che cominceranno la propria avventura alle “elementari”) e per i circa 580 piccoli accolti da nidi e scuole d’infanzia. Nel dettaglio, per quanto riguarda le scuole primarie, la “Manzi” si conferma il plesso più frequentato con 253 alunni e la “Ferrarin” con 279 piccoli studenti; a seguire, “Carducci”, “Tre Ponti” e “Pascoli”, rispettivamente con 153, 149 e 105 alunni. Per quanto concerne gli istituti d’infanzia, una cinquantina sono gli iscritti alla scuola comunale “Allende”, a cui si aggiungono i circa 405 delle quattro scuole dell’infanzia statali “Delfino”, “Alcide Cervi”, “Bosco incantato” e “Gabbiano”. Completano un’ottantina di piccolissimi che frequenteranno il nido d’infanzia “Il Gelso” e i circa 100 bambini accolti dagli istituti d’infanzia privati.



Tutti gli alunni di Bellaria Igea Marina, al pari del personale scolastico, riceveranno lunedì in una lettera il messaggio di buon anno scolastico firmata dal Sindaco Filippo Giorgetti e dall’Assessore Adele Ceccarelli; in aggiunta, come da tradizione, nel primo giorno di scuola Sindaco e Assessore faranno visita presso le scuole anche di persona.