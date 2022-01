Super bonus hotel, Federalberghi Riccione: "Altro che piano Marshall, le risorse sono insufficienti"

L'attenta analisi del nuovo credito di imposta e contributo a fondo perduto, previsti dal Pnrr, finalizzato a migliorare la qualità dell'offerta ricettiva lascia l'amaro in bocca a Federalberghi Riccione. "L'ampia platea dei beneficiari a livello nazionale contrasta con la scarsa disponibilità delle risorse messe a disposizione dal Ministero del Turismo, solo 500 milioni di euro in 4 anni 2022/2025" lamenta Federalberghi Riccione.

"Se questa misura doveva essere un piano Marshall per la riqualificazione del patrimonio immobiliare alberghiero italiano, ci sembra più un contentino per pochi fortunati capaci a districarsi nella complessità dell'accesso ai contributi" è la forte presa di posizione. "Era stato preannunciato come un Super Bonus 2022 per il turismo ma prevediamo che saranno poche le imprese alberghiere che si cimenteranno nell'ardito percorso burocratico per interventi riguardanti l'efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, eliminazione barriere architettoniche necessari e obbligatori per ottenere il finanziamento" prosegue il comunicato.

"Invitiamo tutti gli albergatori a valutare attentamente i beneficiari, gli incentivi, gli interventi ammissibili e le procedure di controllo contenuti nel bando e a non farsi incantare dai molti pifferai magici del marketing e della politica. Ci auguriamo che il governo Nazionale aiuti le nostre imprese con misure più dirette come la proroga della cassa integrazione, l'esonero dell'Imu, il credito d'imposta per gli affitti e la riduzione degli aumenti dei costi energetici".