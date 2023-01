Super Coppa Senior e Campionati Italiani Assoluti settore paralimpico di danza sportiva a Riccione

Fids - Federazione italiana danza sportiva – ancora una volta sceglie Riccione per due importanti appuntamenti nel panorama agonistico italiano. Dopo gli Assoluti di gennaio, dal 10 al 12 febbraio si disputano la Super Coppa Senior e i Campionati Italiani Assoluti settore paralimpico, in programma al Play Hall. A Riccione sono attese alcune migliaia di persone tra atleti e accompagnatori che soggiorneranno in una ventina di alberghi convenzionati.

La Super Coppa si svolge dal 10 al 12 febbraio: le coppie si cimenteranno nelle discipline danze standard, combinata 10 danze, combinata caraibica, danze latine, boogie woogie. Il 12 febbraio, invece, è la volta degli Assoluti Wheelchair - per le danze standard, danze latino americane, freestyle e conventional - nei quali si qualificheranno i prossimi rappresentanti all’interno delle diverse competizioni a titolo internazionale.