Entra in vigore il Super Green Pass: che cosa non può più fare chi non è vaccinato

Il Super Green Pass è in vigore in Italia da lunedì 6 dicembre (e fino al 15 gennaio, al momento) per contenere la diffusione del Covid-19 ed evitare nuove zone rosse, chiusure e lockdown come un anno fa. La certificazione rafforzata, che prevede misure più rigide per i no vax, comprende regole diverse per chi è vaccinato o guarito dal Covid sin dalla zona bianca, oltre che in zona gialla, arancione e rossa. Per avere il Super Green Pass "basterà presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione già in possesso. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità".

E' stato rilasciato l'aggiornamento alla versione 1.1.8 di VerificaC19, l'applicazione che consente anche il controllo della validità della certificazione verde "rafforzata". L'accertamento di questa validità prevede l'utilizzo dell'App VerificaC19 già in uso agli operatori incaricati delle verifiche di validità.La nuova versione consente agli operatori la selezione della modalità di verifica del codice 'Qr: rafforzata' per il controllo di avvenuta vaccinazione o guarigione. La modalità 'base' invece consentirà di utilizzare l'app come avvenuto finora, con la validità estesa anche a chi abbia effettuato un tampone con esito negativo. Il Governo ha pubblicato la tabella delle attività consentite senza Green Pass, con Green Pass "base" e con il Super Green Pass da lunedì 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio, salvo restrizioni aggiuntive decise dal Comune o dalla Regione di residenza.

Per chi riceve la terza dose di vaccino viene emessa una nuova certificazione verde e riceverà via sms o email un messaggio con un nuovo codice Authcode. Se non dovesse arrivare rentro 48 ore dalla vaccinazione è possibile provare a recuperarlo autonomamente sul sito https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth. Le nuove certificazioni per “terza dose” (anche dette dose “booster” o “richiamo”) e “seconda dose” nel caso di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) o vaccino dopo guarigione vengono emesse entro 48 ore dalla vaccinazione e, a partire dal 15 dicembre 2021, hanno validità per 9 mesi dalla data della somministrazione. Il Governo ha pubblicato la tabella delle attività consentite da senza Green Pass, con Green Pass "base" e con il Super Green Pass

Attività sociali: distinzioni tra super green pass e green pass