Superbike al circuito di Misano, la Guardia di Finanza espone due esemplari di motociclette d’epoca

Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno, in occasione della competizione in territorio nazionale del Campionato “Fim Superbike World Championship 2024” presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico, la Guardia di Finanza, nell'ambito dei 250 anni dalla Fondazione del Corpo, sarà presente con uno stand del Comando Regionale Emilia Romagna. Sarà allestito e curato dal Comando Provinciale di Rimini in cui saranno esposti due splendidi esemplari di motociclette d’epoca appartenenti alla "Raccolta veicoli storici" del Museo Storico della Guardia di Finanza.