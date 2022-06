Superbike, pattinaggio e Duna fest, grazie agli eventi a Misano un altro weekend da tutto esaurito

Si prospetta un altro weekend di alte presenze turistiche, a Misano Adriatico, con gli eventi sportivi a fungere ancora una volta da richiamo importante, accanto al bel mare e all’ottima ospitalità misanese. Sarà il weekend dell’Emilia-Romagna Round del WorldSBK, che riporterà al Misano World Circuit il pubblico delle grandi occasioni, dopo due anni caratterizzati da limitazioni.

Prosegue, fino a domenica, il “Memorial Filippini & Dall’Acqua”, gara di pattinaggio artistico, solo dance e in line. L’evento, giunto alla 24esima edizione, è organizzato dal Comitato Provinciale Aics Rimini, con l’approvazione ed il Patrocinio della Direzione Nazionale Aics e la collaborazione tecnica dell’Asd Pietas Julia Misano e della Federazione Sammarinese Roller Sports.

Tutti gli appassionati sportivi che giungeranno a Misano Adriatico nel weekend potranno godersi un mare la cui qualità delle acque e dei servizi è certificata dalle Bandiere Blu che vengono confermate anno dopo anno. È prevista proprio per sabato mattina, alle 10,30 in piazzale Roma, la cerimonia di consegna del riconoscimento attribuito dalla ong danese Foundation for Environmental Education. Di fronte a cittadini e turisti verrà issata la Bandiera Blu, con i discorsi delle autorità, a cui seguirà un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti.

Non mancheranno le occasioni di divertimento. Nel weekend debutta, al Parco Del Sole, il Duna Fest, il nuovo Festival estivo pensato per la condivisione, per i giovani, per la cultura, l’intrattenimento e la musica alternativa. Nelle giornate di venerdì e sabato, a partire dalle 17, è previsto un ricco programma di concerti, iniziative e street food per dare il via alla stagione estiva a pochi metri dalla spiaggia.

L’evento è organizzato dai centri giovanili Fuori Orario e Messicano Indipendente con il patrocinio del Comune di Misano Adriatico. Infine, domenica 12 giugno, tornano gli spettacoli di animazione in Piazza della Repubblica, con il “Welcome Show” in programma alle 22. Tornano, da questa settimana, anche i mercatini. Si parte giovedì con quello dedicato all’artigianato artistico, allestito nelle Vie Platani e Marconi a Misano Centro, dalle ore 18. Sabato, dalle 16 alle 23, andrà in scena la “Portovida” a Portoverde, antipasto del tradizionale appuntamento del venerdì sera, al via dal 16 giugno. Il mercatino dei fai da te si terrà sabato e domenica, dalle 18, in Via dei Platani, e al Parco del Sole a Misano Brasile dalle 19 di domenica.